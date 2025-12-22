Мешканців Харкова та інших населених пунктів області попередили про планові відключення газу в будинках у період із 23 по 25 грудня 2025 року.

У деяких населених пунктах Харківської області з 23 по 25 грудня 2025 року діятимуть локальні графіки відключення газу, повідомляє Politeka.

Зокрема спеціалісти попереджають, що у вівторок, 23 грудня, на час проведення ремонтних робіт у системі без газопостачання тимчасово залишаться деякі мешканці Лозівської громади. Обмеження діятимуть із 8:00 та до завершення всіх робіт у таких населених пунктах:

Орілька (вулиці Вишнева, Савченка, Спортивна, Завадська, Робоча, Будівельна, Індустріальна, Миру, мікрорайон 1, мікрорайон 2);

Хижняківка (вул. Перемоги, Селянська).

На середу, 24 грудня, планувалися відключення газу в Шевченківському районі Харкова для будинків за адресами: вул. Клочківська, буд. 190-А, 192-А; Клинська, 1, корпус 1, корпус 2; пров. Отакара Яроша, 16. Але пізніше оголосили про перенесення графіків на інший день, оновлену інформацію повідомлять пізніше, пише Politeka.

На четвер, 25.12, у Харківській області заплановано відключення газопостачання з 9:00 у межах Золочівської громади Богодухівського району – села Гуринівка, Вільшанське, Перемога, Мала Рогозянка. Крайній термін завершення – до 16:00 26.12.2025.

Також у четвер, починаючи з 8:00, без блакитного палива залишаться споживачі в селах Мартинівка та частково Добренька (вул. Садова).

