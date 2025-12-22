Жителей Харькова и других населенных пунктов области предупредили о плановых отключениях газа в домах в период с 23 по 25 декабря 2025 года.

В некоторых населенных пунктах Харьковской области с 23 по 25 декабря 2025 года будут действовать локальные графики отключения газа, сообщает Politeka.

В частности, специалисты предупреждают, что во вторник, 23 декабря, на время проведения ремонтных работ в системе без газоснабжения временно останутся некоторые жители Лозовской общины. Ограничения будут действовать с 8:00 до завершения всех работ в следующих населенных пунктах:

Орелька (улицы Вишневая, Савченко, Спортивная, Завадская, Рабочая, Строительная, Индустриальная, Мира, микрорайон 1, микрорайон 2);

Хижняковка (ул. Победы, Селянская).

На среду, 24 декабря, планировались отключение газа в Шевченковском районе Харькова для домов по адресам: ул. Клочковская, дом. 190-А, 192-А; Клинская, 1, корпус 1, корпус 2; пер. Отакара Яроша, 16. Но позже объявили о переносе графиков на другой день, обновленную информацию сообщат позже, пишет Politeka.

На четверг, 25.12, в Харьковской области запланировано отключение газоснабжения с 9:00 в пределах Золочевской общины Богодуховского района - села Гуриновка, Ольшанское, Победа, Малая Рогозянка. Крайний срок окончания – до 16:00 26.12.2025.

Также в четверг, начиная с 8:00, без голубого топлива останутся потребители в селах Мартыновка и частично Добренька (ул. Садовая).

