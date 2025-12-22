В некоторых общинах Харьковской области 23 декабря 2025 года, кроме стабилизационных, будут действовать дополнительные графики отключения света, сообщает Politeka.
Речь идет о плановых обесточениях, связанных с проведением ремонтных и профилактических работ в электросетях региона.
В частности Богодуховский район электрических сетей облэнерго сообщает, что 23 декабря дополнительные графики отключения света с 9:00 до 17:00 будут применять в следующих населенных пунктах:
- Кленово (ул. Ивана Конопельца, Богодуховская, Заводская, Мальченко, Молодежная, Новая, Садовая, Центральная);
- Таверовка (Пустая, Таверовская);
- Крисино (Задорожная, Заречная, Новоселовка, Восточная, Харьковская, Центральная);
- Шаровка (Лесная, Луговая, Санаторская, Сосновая, Центральная, Богдана Хмельницкого, Василия Емца, Лесная, Николаевская, Николая Макаренко, Мира, Молодежная, Набережная, Победы, Фиалковская, Света, Школьная, пер. Сосновый, Дачный, Луговой);
- Полковая Никитовка (Полевая);
- Винницкие Иваны (Мира, Победы, Харьковская);
- Степное (Полевая, Вишневая, Тыквы);
- частично Максимовка и Новоселовка.
Также дополнительные графики отключения света коснутся Люботинского городского территориального общества, пишет Politeka. 23 декабря с 9 до 17 часов там без электроэнергии останутся жители города Люботин по ул. Барчанская, Всеволода Нестайко, Горная, Соревнования, Водянская, Леси Украинки, Полтавский Путь, Ольшанская, Соколова, Масловича и т.д.
