Облэнерго предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Харьковской области на вторник, 23 декабря 2025 года.

В некоторых общинах Харьковской области 23 декабря 2025 года, кроме стабилизационных, будут действовать дополнительные графики отключения света, сообщает Politeka.

Речь идет о плановых обесточениях, связанных с проведением ремонтных и профилактических работ в электросетях региона.

В частности Богодуховский район электрических сетей облэнерго сообщает, что 23 декабря дополнительные графики отключения света с 9:00 до 17:00 будут применять в следующих населенных пунктах:

Кленово (ул. Ивана Конопельца, Богодуховская, Заводская, Мальченко, Молодежная, Новая, Садовая, Центральная);

Таверовка (Пустая, Таверовская);

Крисино (Задорожная, Заречная, Новоселовка, Восточная, Харьковская, Центральная);

Шаровка (Лесная, Луговая, Санаторская, Сосновая, Центральная, Богдана Хмельницкого, Василия Емца, Лесная, Николаевская, Николая Макаренко, Мира, Молодежная, Набережная, Победы, Фиалковская, Света, Школьная, пер. Сосновый, Дачный, Луговой);

Полковая Никитовка (Полевая);

Винницкие Иваны (Мира, Победы, Харьковская);

Степное (Полевая, Вишневая, Тыквы);

частично Максимовка и Новоселовка.

Также дополнительные графики отключения света коснутся Люботинского городского территориального общества, пишет Politeka. 23 декабря с 9 до 17 часов там без электроэнергии останутся жители города Люботин по ул. Барчанская, Всеволода Нестайко, Горная, Соревнования, Водянская, Леси Украинки, Полтавский Путь, Ольшанская, Соколова, Масловича и т.д.

