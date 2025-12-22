Обленерго попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Харківській області на вівторок, 23 грудня 2025 року.

У деяких громадах Харківської області 23 грудня 2025 року, окрім стабілізаційних, діятимуть додаткові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Мова йде про планові знеструмлення, повʼязані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт в електромережах регіону.

Зокрема Богодухівський район електричних мереж обленерго повідомляє, що 23 грудня додатков графіки відключення світла з 9:00 до 17:00 будуть застосовувати в таких населених пунктах:

Кленове (вул. Івана Конопельця, Богодухівська, Заводська, Мальченки, Молодіжна, Нова, Садова, Центральна);

Таверівка (Пуста, Таверівська);

Крисине (Задорожна, Зарічна, Новоселівка, Східна, Харківська, Центральна);

Шарівка (Лісова, Лугова, Санаторська, Соснова, Центральна, Богдана Хмельницього, Василя Ємця, Лісова, Миколаївська, Миколи Макаренка, Миру, Молодіжна, Набережна, Перемоги, Фіалковська, Світла, Шкільна, пров. Сосновий, Дачний, Луговий);

Полкова Микитівка (Польова);

Вінницькі Івани (Миру, Перемоги, Харківська);

Степне (Польова, Вишнева, Гарбузи);

частково Максимівка та Новоселівка.

Також додаткові графіки відключення світла торкнуться Люботинської міської територіальної громади, пише Politeka. 23 грудня з 9 до 17 години там без електроенергії залишаться мешканці міста Люботин по вул. Барчанська, Всеволода Нестайка, Гірна, Змагання, Водянська, Лесі Українки, Полтавський Шлях, Вільшанська, Соколова, Масловича та ін.

