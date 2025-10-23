Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області у 2025 році істотно вплинув на жителів регіону, ускладнивши доступ до базових товарів, повідомляє Politeka.

Найбільше зросли ціни на молочну продукцію: літр молока коштує близько 39–45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла навіть за акцією стартує від 73,70 грн. Експерт «Інфагро» Максим Фастєєв пояснює, що попри збільшення поставок сировини високий попит на жири та білок утримує ціну стабільно високою.

Додатково ситуацію ускладнило скорочення європейських замовлень на українське масло. Первинна квота діяла до кінця липня, проте частина поставок тривала ще кілька тижнів, що підвищило внутрішню пропозицію й дещо стабілізувало ринок. Виробники змушені коригувати стратегії продажу через збереження напруженості.

Сезонне падіння надоїв і накопичення запасів також вплинули на вартість. У серпні середня ціна молока становила 41,5 грн за літр, а масло підскочило з 78 грн за 200 г до 102 грн. Органічні та фермерські товари коштують на 10–20% дорожче.

Економіст Олег Пендзін зазначає, що високі тарифи пов’язані зі скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів та ростом витрат на корми й енергію.

«Менше корів означає менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливо додаткове підвищення на 5–7%», — підкреслює він.

Об’єднання фермерів може частково знизити тиск на ринок, але лише тимчасово.

Споживачам радять планувати закупівлі заздалегідь і користуватися акціями. Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області залишається серйозною проблемою, змушуючи населення адаптуватися до нових умов та обирати оптимальні способи придбання товарів.

