Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області у Павлограді відбудеться планово, із урахуванням усіх заходів для безперебійного функціонування мереж.

Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області у Павлограді запланований на 1 листопада, повідомляє Politeka.

Комунальні служби повідомляють, що всі об’єкти готові до подачі тепла у житлові будинки та соціальні установи. Наразі проводяться фінальні технічні перевірки обладнання та усунення дрібних неполадок на теплових магістралях, аби забезпечити стабільну роботу систем.

Директор "Павлоградтеплоенерго" Петро Ковальчук зазначив, що котельні та інші об’єкти обслуговування підготовлено до старту опалювального періоду. Особливу увагу приділено потенційним аварійним ситуаціям, пов’язаним із пошкодженнями інфраструктури чи перебоями електропостачання. Для таких випадків закуплено три мобільні генератори, а також надійшла автономна установка від міжнародних партнерів, яку планують випробувати у цьому сезоні.

Працівники комунального підприємства проводили профілактичні випробування магістралей, ремонтували запірну арматуру та промивали системи опалення в житловому секторі. Соціальні об’єкти — школи, садки та медичні заклади — отримали особливу увагу. Від початку повномасштабної війни повного розморожування мереж зафіксовано не було, а аварійні ситуації оперативно усувалися бригадами підприємства. Це дозволяло підтримувати подачу тепла навіть у складних умовах.

У "Павлоградтеплоенерго" зазначають, що дата початку опалювального сезону може бути змінена у разі різкого зниження температури. Традиційно запуск тепла здійснюють, коли середньодобова температура три дні поспіль тримається на рівні +8 °C або нижче. На початок жовтня готовність усіх об’єктів Павлограда складає 100%, а при необхідності тепло можуть подати будь-якої миті.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області у Павлограді відбудеться планово, із урахуванням усіх заходів для безперебійного функціонування мереж і забезпечення стабільного теплопостачання соціальних об’єктів та житлових будинків.

Джерело: Суспільне

