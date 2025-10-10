Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области в Павлограде состоится планово, с учетом всех мер по бесперебойному функционированию сетей.

Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области в Павлограде запланировано на 1 ноября, сообщает Politeka.

Коммунальные службы сообщают, что все объекты готовы к подаче тепла в жилые дома и социальные учреждения. Проводятся финальные технические проверки оборудования и устранение мелких неполадок на тепловых магистралях, чтобы обеспечить стабильную работу систем.

Директор "Павлоградтеплоэнерго" Петр Ковальчук отметил, что котельные и другие объекты обслуживания подготовлены к старту отопительного периода. Особое внимание уделено потенциальным аварийным ситуациям, связанным с повреждениями инфраструктуры или перебоями электроснабжения. Для таких случаев закуплено три мобильных генератора, а также поступила автономная установка от международных партнеров, которую планируют опробовать в этом сезоне.

Сотрудники коммунального предприятия проводили профилактические испытания магистралей, ремонтировали запорную арматуру и промывали системы отопления в жилом секторе. Социальные объекты – школы, сады и медицинские учреждения – получили особое внимание. С начала полномасштабной войны полной разморозки сетей зафиксировано не было, а аварийные ситуации оперативно устранялись бригадами предприятия. Это позволяло поддерживать подачу тепла даже в сложных условиях.

В "Павлоградтеплоэнерго" отмечают, что дата начала отопительного сезона может быть изменена при резком снижении температуры. Традиционно запуск тепла производится, когда среднесуточная температура три дня подряд держится на уровне +8 °C или ниже. К началу октября готовность всех объектов Павлограда составляет 100%, а при необходимости тепло могут подать в любой момент.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области в Павлограде состоится планово, с учетом всех мер по бесперебойному функционированию сетей и обеспечению стабильного теплоснабжения социальных объектов и жилых домов.

Источник: Суспільне

