Варто врахувати графіки відключення світла в Житомирській області на 23 грудня, плануючи цей день.

Графіки відключення світла в Житомирській області на 23 грудня розроблено через планові роботи, що проводитимуться в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Житомиробленерго».

Енергетики зазначають, що тимчасові обмеження електропостачання пов’язані з проведенням технічних і ремонтних робіт на електромережах.

23 грудня у селі Кованка електроенергію планово вимикатимуть з 09:00 до 17:00 за окремими адресами:

Зарічна 1, 3.

Лісова 1, 10, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8.

Молодіжна 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17.

Центральна 1, 3, 4, 5, 7, 8.

Музична 14.

У селі Киянка знеструмлення відбуватимуться у той самий часовий проміжок — з 9:00 до 17:00. На 8 годин поспіль вимикатимуть електрику за адресами:

Житомирська 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, б_н,39а,43 А.

Шевченко 7.

пров. Тихий 2, 5.

пров. Хліборобський 7, 8.

У населеному пункті Ганнівка електропостачання буде тимчасово припинене з 09:00 до 17:00 через проведення робіт на електромережах. Знеструмлення стосуватиметься окремих вулиць:

Центральна 1.

Яковенка 1, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 27, 28, 3, 31, 39, 4, 9.

Також варто бути готовими до обмежень у населеному пункті Черняхів. Тут обмеження діятимуть на вулицях:

Володимирівська 91/1, 85-А, 97, 100, 101, 102, 102а, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97а, 98, 99.

Івана Виговського 1а, 1б, 1г, 25, 34, 36, 44, 5а.

Молодіжна 13, 13а, 1а, 2, 22, 3, 7, 9, 9а.

Актуальні списки адрес та час відключень доступні на офіційному сайті «Житомиробленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber і Telegram.

