Графіки відключення світла в Житомирській області на 23 грудня розроблено через планові роботи, що проводитимуться в регіоні, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сайті «Житомиробленерго».
Енергетики зазначають, що тимчасові обмеження електропостачання пов’язані з проведенням технічних і ремонтних робіт на електромережах.
23 грудня у селі Кованка електроенергію планово вимикатимуть з 09:00 до 17:00 за окремими адресами:
- Зарічна 1, 3.
- Лісова 1, 10, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8.
- Молодіжна 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17.
- Центральна 1, 3, 4, 5, 7, 8.
- Музична 14.
У селі Киянка знеструмлення відбуватимуться у той самий часовий проміжок — з 9:00 до 17:00. На 8 годин поспіль вимикатимуть електрику за адресами:
- Житомирська 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, б_н,39а,43 А.
- Шевченко 7.
- пров. Тихий 2, 5.
- пров. Хліборобський 7, 8.
У населеному пункті Ганнівка електропостачання буде тимчасово припинене з 09:00 до 17:00 через проведення робіт на електромережах. Знеструмлення стосуватиметься окремих вулиць:
- Центральна 1.
- Яковенка 1, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 27, 28, 3, 31, 39, 4, 9.
Також варто бути готовими до обмежень у населеному пункті Черняхів. Тут обмеження діятимуть на вулицях:
- Володимирівська 91/1, 85-А, 97, 100, 101, 102, 102а, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97а, 98, 99.
- Івана Виговського 1а, 1б, 1г, 25, 34, 36, 44, 5а.
- Молодіжна 13, 13а, 1а, 2, 22, 3, 7, 9, 9а.
Актуальні списки адрес та час відключень доступні на офіційному сайті «Житомиробленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber і Telegram.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Майже 2,5 мільйона збитків: на Житомирщині екоінспектори виявили незаконну вирубку 158 дерев.
Також Politeka повідомляла, "Сила відновлення": у Житомирі ветеранам допомогли подолати ПТСР та знайти шлях до повноцінного життя.
Як повідомляла Politeka, Понад тисячу зрубаних дерев: прокуратура вимагає стягнути 1,8 млн грн з лісоруба-браконьєра на Житомирщині.