Графики отключения света в Житомирской области на 23 декабря разработаны из-за плановых работ, проводимых в регионе, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на сайте «Житомиробленерго».
Энергетики отмечают, что временные ограничения на электроснабжение связаны с проведением технических и ремонтных работ на электросетях.
23 декабря в селе Кованка электроэнергию планово будут выключать с 09:00 до 17:00 по отдельным адресам:
- Зарична 1, 3.
- Лисна 1, 10, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8.
- Молодижна 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17.
- Центральна 1, 3, 4, 5, 7, 8.
- Музычна 14.
В селе Кыянка обесточения будут проходить в тот же временной промежуток — с 9:00 до 17:00. На 8 часов будут подключать электричество по адресам:
- Житомирська 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, б_н,39а,43 А.
- Шевченко 7.
- пров. Тыхый 2, 5.
- пров. Хлиборобськый 7, 8.
В населенном пункте Ганнивка электроснабжение будет временно прекращено с 09:00 до 17:00 из-за работ на электросетях. Обесточение будет касаться отдельных улиц:
- Центральна 1.
- Яковенка 1, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 27, 28, 3, 31, 39, 4, 9.
Также следует быть готовыми к ограничениям в населенном пункте Черняхив. Здесь ограничения будут действовать на улицах:
- Владымыривська 91/1, 85-А, 97, 100, 101, 102, 102а, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 99, 9 99.
- Ивана Выговского 1а, 1б, 1г, 25, 34, 36, 44, 5а.
- Молодижна 13, 13а, 1а, 2, 22, 3, 7, 9, 9а.
Актуальные списки адресов и время отключений доступны на официальном сайте «Житомироблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.
