Следует учесть графики отключения света в Житомирской области на 23 декабря, планируя этот день.

Графики отключения света в Житомирской области на 23 декабря разработаны из-за плановых работ, проводимых в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Житомиробленерго».

Энергетики отмечают, что временные ограничения на электроснабжение связаны с проведением технических и ремонтных работ на электросетях.

23 декабря в селе Кованка электроэнергию планово будут выключать с 09:00 до 17:00 по отдельным адресам:

Зарична 1, 3.

Лисна 1, 10, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8.

Молодижна 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17.

Центральна 1, 3, 4, 5, 7, 8.

Музычна 14.

В селе Кыянка обесточения будут проходить в тот же временной промежуток — с 9:00 до 17:00. На 8 часов будут подключать электричество по адресам:

Житомирська 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, б_н,39а,43 А.

Шевченко 7.

пров. Тыхый 2, 5.

пров. Хлиборобськый 7, 8.

В населенном пункте Ганнивка электроснабжение будет временно прекращено с 09:00 до 17:00 из-за работ на электросетях. Обесточение будет касаться отдельных улиц:

Центральна 1.

Яковенка 1, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 27, 28, 3, 31, 39, 4, 9.

Также следует быть готовыми к ограничениям в населенном пункте Черняхив. Здесь ограничения будут действовать на улицах:

Владымыривська 91/1, 85-А, 97, 100, 101, 102, 102а, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 99, 9 99.

Ивана Выговского 1а, 1б, 1г, 25, 34, 36, 44, 5а.

Молодижна 13, 13а, 1а, 2, 22, 3, 7, 9, 9а.

Актуальные списки адресов и время отключений доступны на официальном сайте «Житомироблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

