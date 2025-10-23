Тепер більше осіб отримають можливість отримувати грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області за оренду житла, пише Politeka.net.

Про це повідомив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб та інших категорій населення Павло Фролов.

Згідно з оновленими правилами, грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області на оплату житла тепер можуть отримати всі ветерани з-поміж ВПО, які потребують підтримки та не мають власного житла. Зокрема, до цієї категорії відносяться ветерани, що проживають у житлових приміщеннях, які їм не належать, тобто які не є їхньою власністю.

Окрім цього, як і раніше, державна програма надає допомогу тим, чия оселя стала непридатною для проживання внаслідок воєнних дій. Це стосується випадків, коли помешкання було пошкоджене або зруйноване, а також коли воно знаходиться на тимчасово окупованих територіях або на територіях активних бойових дій.

Процедура подання заяви на отримання компенсації є максимально доступною. Ветеран може подати заявку онлайн через спеціальні електронні сервіси або скористатися допомогою фахівця із супроводу через місцевий орган, відповідальний за ветеранську політику, або через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Компенсація надається на термін до шести місяців, що дозволяє ветеранам отримувати стабільну підтримку під час пошуку постійного житла або до моменту відновлення власного помешкання.

Розмір грошової допомоги для ВПО у Дніпропетровській області визначається залежно від місця розташування орендованого житла та поточного рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні виплати становлять від 3028 до 6056 гривень на місяць, тобто від одного до двох прожиткових мінімумів.

