Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області стає справжнім порятунком для багатьох родин, які шукають стабільності та безпеки, повідомляє Politeka.
Міністерство розвитку громад та територій інформує, що безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надається різними шляхами. Це можуть бути приватні ініціативи звичайних громадян, які готові прихистити переселенців, а також допомога від комунальних чи державних закладів.
Інформацію про наявні місця можна знайти на платформі «Там, де вас чекають». Тут доступні відомості про кількість будинків у регіоні, вільні місця та контакти відповідальних осіб.
Окремо варто згадати державний сервіс «Прихисток». Він працює за простим принципом. Людина заходить на сайт, обирає Україну та потрібний регіон, вказує кількість членів родини й отримує доступ до актуальних оголошень.
Залишається лише зателефонувати власнику безкоштовного житла для ВПО у Дніпропетровській області та домовитися про розміщення. Крім цього, діє ще одна платформа, створена волонтерами. Вона має назву «Допомагай» і також дозволяє шукати дім за схожим принципом.
Не залишаються осторонь і місцеві адміністрації. Обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть надати соціальне помешкання у місцях компактного поселення. Це дає можливість переселенцям отримати дах над головою без зайвих бюрократичних процедур.
Важливо лише повідомити про бажання оселитися у такому місці. Зробити це можна ще під час евакуації через відповідальних осіб, у гуманітарному штабі після прибуття або телефоном, скориставшись гарячою лінією.
