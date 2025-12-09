Тысячи украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за войны и сейчас ищут новое бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области становится настоящим спасением для многих семей, которые ищут стабильность и безопасность, сообщает Politeka.

Министерство развития общин и территорий информирует, что бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется разными путями. Это могут быть частные инициативы обычных граждан, готовых приютить переселенцев, а также помощь от коммунальных или государственных учреждений.

Информацию об имеющихся местах можно найти на платформе «Там, де вас чекають». Здесь доступны сведения о количестве домов в регионе, свободных местах и ​​контактах ответственных лиц.

Отдельно стоит упомянуть государственный сервис «Прихисток». Он работает по простому принципу. Человек заходит на сайт, выбирает Украину и нужный регион, указывает количество членов семьи и получает доступ к актуальным объявлениям.

Остается только позвонить по телефону владельцу бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области и договориться о размещении. Кроме того, действует еще одна платформа, созданная волонтерами. Она называется «Допомогай» и также позволяет искать дом по схожему принципу.

Не остаются в стороне и местные администрации. Областные военные администрации и органы местного самоуправления могут предоставить социальное жилище в местах компактного поселения. Это позволяет переселенцам получить крышу над головой без лишних бюрократических процедур.

Важно лишь сообщить о желании поселиться в таком месте. Сделать это можно еще во время эвакуации через ответственных лиц, в гуманитарном штабе по прибытии или по телефону, воспользовавшись горячей линией.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право