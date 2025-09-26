Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе стало важной потребностью для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Одесса предлагает разные варианты бесплатного жилья для ВПЛ , но чтобы воспользоваться возможностью, нужно знать правила и порядок действий, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе можно получить после постановки на квартирный учет. Такая крыша над головой предоставляется из фонда коммунальной собственности общины, где человек зарегистрирован как переселенец.

По закону помещение выдается на один год, но срок можно продлить. В первую очередь на помощь могут рассчитывать те, кто вообще не имеет собственного жилища или чьи квадратные метры меньше нормы, определенной правительственным постановлением.

Если здание осталось на оккупированной территории или в зоне боевых действий, то оно также не учитывается. Во время военного положения и еще полгода после его завершения право на жительство сохраняется.

Оплачивать придется только за коммунальные услуги. Особое внимание уделяется семьям с детьми, многодетным, людям пожилого возраста, беременным женщинам и тем, чей дом был разрушен.

Важно, что пребывание на таком учете не мешает ВПЛ в дальнейшем стать в очередь на бесплатное социальное жилье в Одессе или воспользоваться государственными программами строительства или покупки квартир.

Отдельная возможность, доступная для внутренне перемещенных лиц – это учет для улучшения жилищных условий. Он предусматривает бессрочное использование помещения из государственного или общественного фонда.

Такие квартиры можно даже впоследствии приватизировать. Но воспользоваться этой возможностью могут только некоторые категории переселенцев.

Это участники боевых действий, люди с инвалидностью в результате войны, семьи погибших военных, а также дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, получившие статус внутренне перемещенного лица.

