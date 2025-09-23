Сотні тисяч людей через війну були змушені покинути свої домівки і тепер вони потребують безкоштовного житла для переселенців, зокрема й у Кіровоградській області.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області передбачене від держави, волонтерів та небайдужих громадян, повідомляє Politeka.

За даними пресслужби Міністерства розвитку громад та територій України, допомогу у вигляді безкоштовного житла для переселенців у Кіровоградській області можуть надати як звичайні люди, так і приватні, комунальні та державні заклади.

Для того, щоб дізнатися, де саме є вільні місця, працюють спеціальні онлайн-платформи з детальною інформацією про прихистки, їхню кількість і контактні телефони.

Одна з головних платформ називається «Прихисток». Алгоритм її використання досить простий. Потрібно зайти на сайт, обрати Україну, вказати потрібний регіон і дані про склад родини, після чого система підбере доступні варіанти.

У кожному оголошенні є контакти власників, тож можна одразу домовитися про поселення. Волонтери також створили окремий ресурс «Допомагай», який працює за схожим принципом і надає додаткові можливості для пошуку безкоштовного житла для переселенців у Кіровоградській області.

Окрім цього, у питанні допомоги ВПО важливу роль відіграють обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування. Вони забезпечують людей соціальним помешканням у місцях компактного поселення.

Ті, хто хоче скористатися такою можливістю, мають повідомити про це або під час евакуації, або одразу після прибуття в гуманітарний штаб, або звернувшись на гарячі лінії місцевої влади. Отже, доступних варіантів є достатньо.

