Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області передбачене від держави, волонтерів та небайдужих громадян, повідомляє Politeka.
За даними пресслужби Міністерства розвитку громад та територій України, допомогу у вигляді безкоштовного житла для переселенців у Кіровоградській області можуть надати як звичайні люди, так і приватні, комунальні та державні заклади.
Для того, щоб дізнатися, де саме є вільні місця, працюють спеціальні онлайн-платформи з детальною інформацією про прихистки, їхню кількість і контактні телефони.
Одна з головних платформ називається «Прихисток». Алгоритм її використання досить простий. Потрібно зайти на сайт, обрати Україну, вказати потрібний регіон і дані про склад родини, після чого система підбере доступні варіанти.
У кожному оголошенні є контакти власників, тож можна одразу домовитися про поселення. Волонтери також створили окремий ресурс «Допомагай», який працює за схожим принципом і надає додаткові можливості для пошуку безкоштовного житла для переселенців у Кіровоградській області.
Окрім цього, у питанні допомоги ВПО важливу роль відіграють обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування. Вони забезпечують людей соціальним помешканням у місцях компактного поселення.
Ті, хто хоче скористатися такою можливістю, мають повідомити про це або під час евакуації, або одразу після прибуття в гуманітарний штаб, або звернувшись на гарячі лінії місцевої влади. Отже, доступних варіантів є достатньо.
