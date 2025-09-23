Сотни тысяч человек из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и теперь они нуждаются в бесплатном жилье для переселенцев, в том числе и в Кировоградской области.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предусмотрено государством, волонтерами и неравнодушными гражданами, сообщает Politeka.

По данным пресс-службы Министерства развития общин и территорий Украины, помощь в виде бесплатного жилья для переселенцев в Кировоградской области могут предоставить как обычные люди, так и частные, коммунальные и государственные учреждения.

Для того, чтобы узнать, где именно есть свободные места, работают специальные онлайн-платформы с подробной информацией о приютах, их количестве и контактных телефонах.

Одна из главных платформ называется «Прихисток». Алгоритм ее использования достаточно прост. Следует зайти на сайт, выбрать Украину, указать нужный регион и данные о составе семьи, после чего система подберет доступные варианты.

В каждом объявлении есть контакты владельцев, так что можно сразу договориться о поселении. Волонтеры также создали отдельный ресурс «Допомагай», который работает по схожему принципу и предоставляет дополнительные возможности для поиска бесплатного жилья для переселенцев в Кировоградской области.

Кроме того, в вопросе помощи ВПО важную роль играют областные военные администрации и органы местного самоуправления. Они обеспечивают людей социальным жилищем в местах компактного поселения.

Те, кто хочет воспользоваться такой возможностью, должны сообщить об этом либо во время эвакуации, либо сразу по прибытии в гуманитарный штаб, либо обратившись на горячие линии местных властей. Итак, доступных вариантов достаточно.

