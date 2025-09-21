Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається безкоштовно, забезпечуючи адресну підтримку тим, хто її потребує.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області реалізується через програму, яку впроваджує Норвезька рада у справах біженців (NRC), повідомляє Politeka.

Про старт проєкту організація повідомила офіційно.

Ініціатива спрямована на підтримку людей, що опинилися у складних обставинах. Йдеться про літніх громадян, мешканців територій, наближених до бойових дій, а також тих, хто змушений залишити свої домівки.

Подання заявок відкрите з 9 вересня 2025 року о 12:00 до 18 вересня включно, до 17:00 за київським часом. Усі анкети розглядають на рівних умовах, тому NRC радить не чекати останніх днів, аби уникнути перевантаження системи. Після завершення процедури кожному учаснику надсилається підтвердження успішної реєстрації. Додаткові коди для відстеження не передбачені.

Перевірити статус можливо з 20 вересня за допомогою ідентифікаційного коду та номера телефону, вказаних під час подачі. Для правильної роботи онлайн-платформи необхідно використовувати сучасні версії браузерів, а на смартфонах – актуальний Google Chrome чи Safari. Якщо одна сім’я подала кілька анкет, враховується остання.

Форма має бути заповнена уважно, із додаванням чітких кольорових фото документів чи скріншотів з «Дії». NRC підкреслює, що першочергове право отримують громадяни у найскладнішому становищі. Важливо пам’ятати: будь-які вимоги щодо оплати є шахрайством.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається безкоштовно, забезпечуючи адресну підтримку тим, хто її потребує. Додатково повідомлялося, що в області можна отримати й безкоштовне житло.

