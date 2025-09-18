В умовах війни багато українців опинилися далеко від рідних домівок і потребують безкоштовного житла для переселенців у Кіровоградській області.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області стає важливою підтримкою для тих, хто втратив свої квартири чи будинки, а також для сімей, які змушені були евакуюватися через бойові дії, повідомляє Politeka.

Держава та місцева влада пропонують переселенцям можливість скористатися безкоштовним житлом у Кіровоградській обоасті, однак для цього необхідно стати на квартирний облік.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається на певний строк або безстроково, з можливістю подальшої приватизації.

Пріоритет у наданні оселі отримують багатодітні сім’ї, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, непрацездатні особи та пенсіонери, чий дім став непридатним для проживання.

Для тимчасового проживання внутрішньо переміщені особи можуть отримати будинок з комунальної власності громади, де вони зареєстровані в Єдиній базі даних ВПО.

Такий дах над головою надається на рік із можливістю продовження терміну. Скористатися цією можливістю можуть ті ВПО, які не мають власної нерухомості або площа їхнього помешкання менша встановлених норм.

Окрім цього, можливість отримати дім мають і ті, хто потребує поліпшення житлових умов. Зокрема, йдеться про учасників бойових дій, людей з інвалідністю, родини загиблих ветеранів та дітей-сиріт, які мають статус ВПО і досягли 16 років.

Щоб стати на квартирний облік, громадянин подає заяву до органу місцевого самоврядування або ЦНАП за місцем своєї реєстрації як ВПО. Члени сім’ї автоматично включаються до обліку разом із заявником, якщо вони не перебувають на соціальному обліку за місцем своєї реєстрації.

