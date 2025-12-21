Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Харкові обіцяє по-справжньому зимову пору.

Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Харкові зробили синоптики та розповіли, які сюрпризи чекають на новій неділі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Харкові. Розпочнеться все зі прохолодної пори і з кожнем днем буде все прохолодніше.

У понеділок 22-ого числа: з ранку до самого вечора у Харкові небо вкриється хмарами. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне 0°C, а вночі вона впаде до -1°C.

У вівторок, 23.12: температура повітря опуститься до -2°C вночі, вдень триматиметься -1°C. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дождів не прогнозується.

Середа, 24.12: протягом усього дня у місті буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температурні коливання — від -5 до -2°C.

Четвер, 25 числа: на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів. Впродовж дня температура триматиметься в межах -9…-5°C. 25 грудня відзначається Різдво – одне з головних християнських свят. З давніх часів це день примирення, добра, миролюбності, прославлення Христа.

У п’ятницю, 26.12: з ранку до самого вечора небосвід вкриється хмарами. Дождів чи снігу не передбачається. Температура повітря триматиметься в межах -9…-5°C.

Субота, 27.12: протягом доби триматиметься хмарність, опадів не прогнозують. Температура коливатиметься від -3 до -6°C.

У неділю 28.12: з ранку до самого вечора у місті небосвід буде вкрите хмарами. Температурні показники — від -4 до -1°C.

Отже, прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Харкові обіцяє прохолодну з морозами пору.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: щоб отримати допомогу, потрібно виконати одну умову.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: ПФУ надає виплати на харчування, кому доступні.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям приготували нові виплати.