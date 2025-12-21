Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 декабря в Харькове обещает по-настоящему зимнее время.

Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 декабря в Харькове сделали синоптики и рассказали, какие сюрпризы ждут в новое воскресенье, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 22 по 28 декабря в Харькове. Начнется все с прохладного времени и с каждым днем ​​будет все прохладнее.

В понедельник 22 числа: с утра до самого вечера в Харькове небо покроется облаками. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит 0°C, а ночью она упадет до -1°C.

Во вторник, 23.12: температура воздуха опустится до -2°C ночью, днем ​​будет -1°C. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Дождей не прогнозируется.

Среда, 24.12: в течение всего дня в городе будет держаться облачная погода. Без осадков. Температурные колебания от -5 до -2°C.

Четверг, 25 числа: на смену пасмурному утру придет ясный день, облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков. В течение дня температура будет держаться в пределах -9…-5°C. 25 декабря отмечается Рождество – один из главных христианских праздников. С давних времен это день примирения, добра, миролюбия, прославления Христа.

В пятницу, 26.12: с утра до самого вечера небосвод покроется облаками. Дождей или снега не ожидается. Температура воздуха будет держаться в пределах -9…-5°C.

Суббота, 27.12: в течение суток будет облачно, осадков не прогнозируют. Температура будет колебаться от -3 до -6°C.

В воскресенье 28.12: с утра и до самого вечера в городе небосвод будет покрыто облаками. Температурные показатели от -4 до -1°C. Температурные показатели от +1 до +3°C.

Итак, прогноз погоды на неделю с 22 по 28 декабря в Харькове обещает прохладную с морозами пору.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: чтобы получить помощь, нужно выполнить одно условие.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: ПФУ предоставляет выплаты на питание, кому доступны.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам приготовили новые выплаты.