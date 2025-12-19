Це дозволяє мінімізувати вплив подорожчання продуктів у Дніпрі на сімейний бюджет.

У Дніпрі зафіксовано чергове подорожчання продуктів, що впливає на бюджети городян, повідомляє Politeka.

Інформацію про це місцевим українцям надають на порталі Мінфін.

Найбільші зміни спостерігаються серед овочів та бакалійних товарів, тоді як молочні продукти демонструють стабільніший тренд.

Картопля рожева (1 кг) у середньому коштує 23,75 грн. Найдешевше її можна придбати в Auchan — 17,50, а дорожче — в Novus, де ціна залишається 29,99. Порівняно з листопадом, середнє значення зменшилося на 0,15 і стабілізувалося після минулих коливань.

Масло «Селянське» 72,5% (200 гр) продовжує залишатися дорогим продуктом. Середня вартість — 118,09 грн. Найнижча пропозиція в Auchan — 114 гривень, у Megamarket — 121,70, Metro — 118,56. За місяць середні розцінки збільшилися лише на 0,03, що говорить про відносну стабільність на ринку молочних жирів.

Гречка (1 кг) демонструє більш суттєве подорожчання. Середня ціна досягла 46,43 грн, тоді як у листопаді вона становила 42,88. У магазинах варіація значна: Auchan — 38,30, Megamarket — 56,20, Novus — 44,79. Зростання на 2,86 за місяць відображає сезонні фактори та логістичні витрати.

Експерти радять мешканцям Дніпра порівнювати пропозиції супермаркетів і відстежувати акційні розцінки. Це дозволяє мінімізувати вплив подорожчання продуктів у Дніпрі на сімейний бюджет.

В умовах нестабільності ринку важливо планувати покупки та орієнтуватися на середньомісячні ціни, щоб уникнути непотрібних витрат на щоденні потреби.

Аналітики прогнозують, що в найближчі тижні ціни залишатимуться на стабільному рівні, проте сезонні коливання все ще можливі.

