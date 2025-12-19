Это позволяет минимизировать влияние подорожания продуктов в Днепре на семейный бюджет.

В Днепре зафиксировано очередное подорожание продуктов, влияющее на бюджеты горожан, сообщает Politeka.

Информацию об этом местным украинцам предоставляют на портале Минфин .

Наибольшие изменения наблюдаются среди овощей и бакалейных товаров, в то время как молочные продукты демонстрируют более стабильный тренд.

Картофель розовый (1 кг) в среднем стоит 23,75 грн. Дешевле всего ее можно приобрести у Auchan – 17,50, а дороже – в Novus, где цена остается 29,99. По сравнению с ноябрем среднее значение уменьшилось на 0,15 и стабилизировалось после прошлых колебаний.

Масло «Крестьянское» 72,5% (200 гр) продолжает оставаться дорогим продуктом. Средняя стоимость - 118,09 грн. Самое низкое предложение у Auchan – 114 гривен, у Megamarket – 121,70, Metro – 118,56. За месяц средние расценки увеличились всего на 0,03, что говорит об относительной стабильности на рынке молочных жиров.

Гречка (1 кг) демонстрирует более существенное удорожание. Средняя цена достигла 46,43 грн, в то время как в ноябре она составляла 42,88. В магазинах вариация значительна: Auchan – 38,30, Megamarket – 56,20, Novus – 44,79. Рост на 2,86 в месяц отражает сезонные факторы и логистические расходы.

Эксперты советуют жителям Днепра сравнивать предложения супермаркетов и отслеживать акционные расценки. Это позволяет минимизировать влияние удорожания продуктов в Днепре на семейный бюджет.

В условиях нестабильности рынка важно планировать покупки и ориентироваться на среднемесячные цены во избежание ненужных затрат на ежедневные потребности.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели цены будут оставаться на стабильном уровне, однако сезонные колебания все еще возможны.

