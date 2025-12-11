Размер единовременной денежной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство.

Вводится единовременная денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области на приобретение твердого печного бытового топлива, пишет Politeka.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, семьи и единства.

Кабинет Министров Украины принял постановление, разработанное Министерством социальной политики, которое предусматривает финансирование этой поддержки за счет средств Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и других международных гуманитарных организаций.

Получить денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области смогут:

жители населенных пунктов, находящиеся в 10-километровой зоне от государственной границы с Российской Федерацией или от линии столкновения - независимо от социально-экономического состояния, то есть все, кто отапливает жилье твердым топливом;

жители территорий активных боевых действий в 9 прифронтовых областях вне 10-километровой зоны Днепропетровской области — при условии принадлежности к уязвимым категориям населения и в пределах имеющегося финансирования.

Размер единовременной денежной помощи составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство. Выплата производится один раз в течение отопительного сезона на все домохозяйство. Для его получения любое совершеннолетнее лицо из состава домохозяйства или его законный представитель должно подать заявление в местный орган управления по месту фактического или зарегистрированного проживания.

Местный орган управления обязан сообщить о принятом решении в течение пяти рабочих дней с момента его принятия, используя способ связи, который был указан в заявлении.

Выплата денежной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области будет производиться в течение сентября – октября, средства перечисляются в безналичной форме на счет лица, указанного в поданном заявлении.

Особенностью программы является принцип «деньги ходят за человеком»: даже если семья или отдельное лицо после подачи заявления были вынуждены эвакуироваться в более безопасный регион, поддержка будет предоставлена ​​вне зависимости от изменения места пребывания.

