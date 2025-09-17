Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає надання фінансових виплат для покриття витрат на комунальні послуги в зимовий період 2025/26 років, повідомляє Politeka.
Програма реалізується в межах проєкту «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні», який координує Карітас Полтава за підтримки CRS Catholic Relief Services.
Мета ініціативи – підтримати людей, які залишили власні оселі через війну і зараз проживають у громадах Зінківської та Полтавської територіальних одиниць. Організатори радять уважно відстежувати графік роботи мобільних груп, щоб своєчасно пройти реєстрацію у своєму населеному пункті.
Учасниками програми можуть стати внутрішньо переміщені особи, які відповідають критеріям уразливості. До них належать люди з інвалідністю першої або другої групи, а також ті, хто має обмежені можливості з дитинства. Також право на підтримку мають літні громадяни віком від 60 років, самотні батьки чи матері з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки та матері дітей до трьох років.
До списку включені прийомні батьки, багатодітні родини з трьома і більше дітьми, а також особи з тяжкими захворюваннями, лікування яких потребує значних фінансових витрат, що не покриваються доходами сім’ї.
Для участі необхідно подати комплект документів: паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області спрямована на забезпечення безпеки та комфорту під час опалювального сезону, надаючи стабільну підтримку найбільш вразливим категоріям населення.
Останні новини України:
Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме
Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати
Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право