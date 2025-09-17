Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области направлена ​​на обеспечение безопасности и комфорта во время отопительного сезона.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает предоставление финансовых выплат для покрытия расходов на коммунальные услуги в зимний период 2025/26, сообщает Politeka.

Программа реализуется в рамках проекта «Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине», координируемого Каритасом Полтавой при поддержке CRS Catholic Relief Services.

Цель инициативы – поддержать людей, которые покинули свои дома из-за войны и сейчас проживают в общинах Зинковской и Полтавской территориальных единиц. Организаторы рекомендуют внимательно отслеживать график работы мобильных групп, чтобы своевременно пройти регистрацию в своем населенном пункте.

Участниками программы могут стать внутренне перемещенные лица, отвечающие критериям уязвимости. К ним относятся люди с инвалидностью первой или второй группы, а также имеющие ограниченные возможности с детства. Также право на поддержку имеют пожилые граждане от 60 лет, одинокие родители или матери с несовершеннолетними детьми, беременные женщины и матери детей до трех лет.

В список включены приемные родители, многодетные семьи с тремя и более детьми, а также лица с тяжелыми заболеваниями, лечение которых требует значительных финансовых затрат, не покрываемых доходами семьи.

Для участия необходимо предоставить комплект документов: паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области направлена ​​на обеспечение безопасности и комфорта во время отопительного сезона, оказывая стабильную поддержку наиболее уязвимым категориям населения.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право