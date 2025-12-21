Графік відключення води на тиждень з 22 по 28 грудня у Харкові передбачає низку планових та аварійних робіт, тож розповідаємо деталі.

Графік відключення води на тиждень з 22 по 28 грудня у Харкові охоплює різні райони міста, де спеціалісти проводитимуть налагоджувальні роботи на центральних теплових пунктах та будинкових системах, повідомляє Politeka.

Інформацію про графік відключення води на тиждень з 22 по 28 грудня у Харкові опублікували на порталі 1562.

Так, низка вулиць потрапила під обмеження через налагоджувальні роботи ЦТП. Ремонтні роботи там розпочалися ще 18.12.2025, а завершити все планують до 20:00 22.12.2025. Йдеться про такі адреси:

Бекетова 1, 3, 7, 10, 11, 12/15, 13, 15, 17, 19/17; Індустріальний 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17/34, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/31, 25, 27, 29, 31; Верстатобудівна 2, 8, 12, 14, 16-А, 16, 18, 20, 22.

Миру 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38/4, 38, 40/5, 42, 44, 46, 46-Б, 46-А; Архітектора Альошина 6, 7, 9, 11.

Косарєва 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37; Северина Потоцького 3, 8, 8-А; Біблика 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20/8, 21, 22/9, 23, 24, 25, 25-А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/10, 33, 35, 36, 37/8, 38, 40/10, 43, 47.

Окрім планових заходів, аварійні роботи також включають перекриття стояків через виявлені дефекти у квартирах та будинкових мережах. Наприклад, на проспекті Аерокосмічному буд. 179 у під’їзді 1 обмежено постачання у квартирах 33, 37, 41, 45 та 51.

А на вулиці Руслана Плоходька, буд. 8 - тимчасово немає доступу до холодного водопостачання через локалізацію дефекту на стояках 5 у квартирах 17, 20, 23, 26 та 29. Відновлення водопостачання також заплановане на вечір 22.12.2025.

З огляду на технічні особливості будинків та складність ремонтних робіт, строки відновлення водопостачання можуть змінюватися, тому слід уважно стежити за оновленнями на офіційних ресурсах комунальних служб.

Графік відключення води на тиждень з 22 по 28 грудня у Харкові також означає незручності для мешканців Гвардійців-Широнінців, буд. 61-А, під’їзд 1 (5). Там роботи планують завершити до 15.01.2026.

