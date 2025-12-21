График отключения воды на неделю с 22 по 28 декабря в Харькове предусматривает ряд плановых и аварийных работ, так что рассказываем детали.

График отключения воды на неделю с 22 по 28 декабря в Харькове охватывает разные районы города, где специалисты будут проводить отладочные работы на центральных тепловых пунктах и ​​домовых системах, сообщает Politeka.

Информацию о графике отключения воды на неделю с 22 по 28 декабря в Харькове опубликовали на портале 1562 года.

Так, ряд улиц попал под ограничения из-за отладочных работ ЦТП. Ремонтные работы там начались еще 18.12.2025, а завершить все планируют к 20:00 22.12.2025. Речь идет о таких адресах:

Бекетова 1, 3, 7, 10, 11, 12/15, 13, 15, 17, 19/17; Индустриальный 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17/34, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/31, 25, 27, 29, 31; Верстатостроительная 2, 8, 12, 14, 16-А, 16, 18, 20, 22.

Мира 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38/4, 38, 40/5, 42, 44,-46; Архитектора Алешина 6, 7, 9, 11.

Косарева 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37; Северина Потоцкого, 3, 8, 8-А; Библика 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20/8, 21, 22/9, 23, 24, 25, 25-А, 26, 27, 28, 29, 33, 3 36, 37/8, 38, 40/10, 43, 47.

Кроме плановых мероприятий, аварийные работы также включают перекрытие стоек из-за выявленных дефектов в квартирах и домовых сетях. К примеру, на проспекте Аэрокосмическом здании. 179 в подъезде 1 ограничены поставки в квартирах 33, 37, 41, 45 и 51.

А на улице Руслана Плоходько, дом. 8 – временно нет доступа к холодному водоснабжению из-за локализации дефекта на стояках 5 в квартирах 17, 20, 23, 26 и 29. Восстановление водоснабжения также запланировано на вечер 22.12.2025.

Учитывая технические особенности домов и сложность ремонтных работ, сроки восстановления водоснабжения могут изменяться, поэтому следует внимательно следить за обновлением на официальных ресурсах коммунальных служб.

График отключения воды в неделю с 22 по 28 декабря в Харькове также означает неудобства для жителей Гвардейцев-Широнинцев, дом. 61-А, подъезд 1(5). Там работы планируется завершить до 15.01.2026.

