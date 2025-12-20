Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області є вимушеним кроком.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області торкнеться мешканців Луківської громади з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сторінці Луківської громади у фейсбук.

З 1 січня змінюється вартість централізованого водопостачання та водовідведення.

Рішення про нові розцінки ухвалив виконком Луківської селищної ради 11 грудня 2025 року, а розрахунки представило місцеве підприємство «Комунальник».

Для побутових споживачів подача води за один кубометр із ПДВ зросте з 26,95 до 30,97 гривні. Водовідведення подорожчає від 15,85 до 20,99 гривні. Сукупна вартість двох послуг із податком збільшиться з 51,36 до 62,35 гривні.

У перерахунку на одного мешканця за місяць витрати також зміняться. Оплата за подачу складе 139,37 гривні замість 121,27, а відведення стоків — 94,45 гривні проти попередніх 71,33. Загальна сума з ПДВ сягне 280,58 гривні.

У комунальному підприємстві пояснюють коригування необхідністю привести розцінки до економічно обґрунтованого рівня та забезпечити стабільну роботу системи. Представники громади зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області є вимушеним кроком, і радять жителям завчасно врахувати зміни під час планування сімейних витрат.

Крім того, на Волині також дорожчає проїзд у транспорті.

Мешканці області зазначають, що ціни зростають поступово, проте стабільно, відчутно б’ючи по сімейних бюджетах. Волинянка розповіла, що поїздка до села Ярославичі подорожчала з 50 до 60 гривень: «Один раз підняли, другий — і вже помітно».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.