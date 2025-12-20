Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области коснется жителей Луковской общины с начала 2026 года, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на странице Луковской общины в Фейсбуке.

С 1 января меняется стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода.

Решение о новых расценках принял исполком Луковского поселкового совета 11 декабря 2025, а расчеты представило местное предприятие «Коммунальник».

Для бытовых потребителей подача воды за кубометр с НДС вырастет с 26,95 до 30,97 гривны. Водоотведение подорожает с 15,85 до 20,99 гривны. Совокупная стоимость двух услуг с налогом увеличится с 51,36 до 62,35 грн.

В пересчете на одного жильца за месяц расходы также изменятся. Оплата за подачу составит 139,37 гривны вместо 121,27, а отвод стоков – 94,45 гривны против предыдущих 71,33. Общая сумма по НДС составит 280,58 гривны.

В коммунальном предприятии объясняют корректировку необходимостью привести расценки на экономически обоснованный уровень и обеспечить стабильную работу системы. Представители общества отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области является вынужденным шагом, и советуют жителям заранее учесть изменения при планировании семейных расходов.

Кроме того, на Волыни дорожает проезд в транспорте.

Жители области отмечают, что цены растут постепенно, однако стабильно, ощутимо отражаясь на семейных бюджетах. Волынянка рассказала, что поездка в село Ярославичи подорожала с 50 до 60 гривен: «Однажды подняли, второй — и уже заметно» .

