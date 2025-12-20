Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі передбачена й для дорослих із підвищеними потребами.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі передбачена як одноразова зимова виплата для підтримки найбільш уразливих мешканців регіону, повідомляє Politeka.

Уряд розглядає можливість зробити цю програму постійною. На її фінансування планують спрямувати понад 4,3 млрд гривень, щоб охопити близько 660 тисяч домогосподарств по всій країні.

Розмір підтримки становитиме 6 500 гривень на сім’ю. Кошти мають частково зменшити навантаження на бюджети в холодний сезон, коли витрати на тепло, світло, газ і щоденні потреби традиційно зростають.

Як і торік, виплата матиме визначене призначення, однак використання грошей не обмежуватиметься вузьким переліком товарів чи послуг. Основними отримувачами стануть діти з соціально незахищених категорій.

Йдеться про неповнолітніх із малозабезпечених родин, сімей внутрішньо переміщених осіб, а також дітей під опікою або піклуванням.

Окрему увагу приділено сиротам та дітям з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу. Саме на ці групи спрямована значна частина фінансування.

Крім того, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі передбачена й для дорослих із підвищеними потребами. До них належать внутрішньо переміщені особи з інвалідністю першої групи та самотні люди літнього віку, які отримують доплату на догляд.

Процедура нарахування максимально спрощена. Громадянам, які вже перебувають на обліку в системі соціального захисту, не потрібно подавати додаткові звернення.

Виплата автоматично надходитиме голові домогосподарства від Міністерства соціальної політики — на соціальний рахунок або «Дія.Картку». Отримані кошти можна використати протягом встановленого періоду.

