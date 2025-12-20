Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предусмотрена и для взрослых с повышенными потребностями.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предусмотрена как единовременная зимняя выплата для поддержки наиболее уязвимых жителей региона, сообщает Politeka.

Правительство рассматривает возможность сделать эту программу постоянной. На ее финансирование планируют направить более 4,3 млрд. гривен, чтобы охватить около 660 тысяч домохозяйств по всей стране.

Размер поддержки составит 6500 гривен на семью. Средства должны частично снизить нагрузку на бюджеты в холодный сезон, когда расходы на тепло, свет, газ и ежедневные потребности традиционно растут.

Как и в прошлом году, выплата будет определена, но использование денег не будет ограничиваться узким перечнем товаров или услуг. Основными получателями станут дети из социально незащищенных категорий.

Речь идет о несовершеннолетних из малообеспеченных семей, семей внутренне перемещенных лиц, а также детях под опекой или попечительством.

Особое внимание уделено сиротам и детям с инвалидностью, которые воспитываются в приемных семьях или в детских домах семейного типа. Именно эти группы направлена ​​значительная часть финансирования.

Кроме того, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предусмотрена и для взрослых с повышенными потребностями. К ним относятся внутренне перемещенные лица с инвалидностью первой группы и одинокие люди пожилого возраста, получающие доплату по уходу.

Процедура начисления очень упрощена. Гражданам, уже состоящим на учете в системе социальной защиты, не нужно подавать дополнительные обращения.

Выплата будет автоматически поступать главе домохозяйства от Министерства социальной политики — на социальный счет или «Дія.Карту». Вырученные средства можно использовать в течение установленного периода.

