У Запоріжжі запрацювала нова система оплати проїзду, що дозволяє жителям користуватися цифровою карткою «Січ Загальна» без пластикових носіїв, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міська рада.

Електронну версію транспортного квитка тепер можна придбати напряму через мобільний застосунок EasyPay. Раніше покупка була доступна лише у терміналах на вул. Шкільній, 2, при цьому вартість лишилася 60 гривень.

У салонах громадського транспорту встановлені QR-коди. Пасажиру достатньо відсканувати код телефоном, щоб сума поїздки автоматично списалася з електронної картки, прив’язаної до застосунку.

Систему електронного квитка E-Pass впроваджує компанія ТОВ «ІЗІ СОФТ», що входить до фінтех-групи EasyPay. Для користування карткою необхідно завантажити програму, обрати місто Запоріжжя, перейти в розділ «Транспорт», обрати тип картки «Загальна» та підтвердити покупку.

Мешканці, які вже мають фізичні носії — загальні, студентські, шкільні або пільгові, — можуть додати їх у програму. Після оцифрування пластикові носії більше не потрібні, адже всі дані зберігаються в телефоні.

Оплата проїзду відбувається миттєво: QR-код сканують камерою або сканером у програмі, обирають картку для розрахунку та підтверджують оплату. Квиток дійсний 75 хвилин в межах одного транспортного засобу, при пересадці потрібно купити новий.

Поповнення балансу можливо без комісій у застосунку EasyPay, на офіційному сайті та у понад 100 терміналах по місту.

Для комфортного користування новою системою оплати проїзду в Запоріжжі радять завчасно перевіряти стан рахунку та оновлення додатку, щоб поїздки проходили швидко та без збоїв.

