Обмеження руху транспорту у Львові запроваджують на початку зимового періоду на одній з важливих міських вулиць.

Обмеження руху транспорту у Львові передбачаєть коригування напрямку курсування автівок на одній з доріг, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, нова організація курсування має зробити проїзд безпечнішим і швидшим, особливо для екстрених служб.

Обмеження руху транспорту у Львові з пʼятниці, 19 грудня, торкнуться вулиці Чернігівської, яка розташована неподалік військового госпіталю.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху після звернення представників медичного закладу.

Як пояснюють у Личаківській районній адміністрації, оновлена організація проїзду має практичну і цілком зрозумілу мету. Йдеться про забезпечення безперешкодного доступу до госпіталю для карет швидкої допомоги, служб порятунку та іншого спеціального транспорту.

За словами посадовців, саме складність маневрування на вузькій ділянці дороги стала причиною звернення з проханням щось змінити.

Обмеження руху у Львові на вулиці Чернігівській передбачають перехід від двостороннього до одностороннього руху. Тепер транспорт зможе рухатися лише в одному напрямку від вулиці Юрія Руфа у бік вулиці Пекарської.

Такий формат, за оцінками фахівців, дозволить зменшити затори, уникнути хаотичних зупинок та спростити проїзд для великих спецавтомобілів.

Водіїв приватних автомобілівЮ місцевих мешканців та гостей міста закликають поставитися до нововведень з розумінням та заздалегідь враховувати дану інформацію під час планування своїх маршрутів.

