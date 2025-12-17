Ограничение движения транспорта во Львове вводится в начале зимнего периода на одной из важных городских улиц.

Ограничение движения транспорта во Львове предусматривает корректировку направления курсирования автомобилей на одной из дорог, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте городского совета, новая организация курсирования должна сделать проезд более безопасным и быстрым, особенно для экстренных служб.

Ограничения движения транспорта во Львове с пятницы, 19 декабря, коснутся улицы Черниговской, которая находится недалеко от военного госпиталя.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения после обращения представителей медицинского учреждения.

Как объясняют в Лычаковской районной администрации, обновленная организация проезда имеет практическую и вполне понятную цель. Речь идет об обеспечении беспрепятственного доступа в госпиталь для карет скорой помощи, спасательных служб и другого специального транспорта.

По словам чиновников, именно сложность маневрирования на узком участке дороги стала причиной обращения с просьбой что-либо изменить.

Ограничения движения во Львове по улице Черниговской предусматривают переход от двустороннего к одностороннему движению. Теперь транспорт сможет двигаться только в одном направлении от улицы Юрия Руфа в сторону улицы Пекарской.

Такой формат, по оценкам специалистов, позволит снизить пробки, избежать хаотических остановок и упростить проезд для крупных спецавтомобилей.

Водителей частных автомобилей местных жителей и гостей города призывают отнестись к нововведениям с пониманием и заранее учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.

