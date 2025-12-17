Подорожание проезда в Житомирской области может повлиять на ежемесячные расходы.

С 20 декабря будет введено подорожание проезда в Житомирской области на пригородном маршруте №115 "Автостанция "Ржаной рынок" - Озерное", сообщает Politeka.

Информацию об этом обнародовали на сайте Новогуйвинского общества и разместили объявления в салонах маршруток.

Руководитель ООО "Сав-Транс" Аркадий Савицкий сообщил, что изменения касаются не только этого рейса, но и других пригородных и междугородных направлений компании. Рост тарифа в среднем составит 2–3 гривны из-за подорожания горючего, акцизов и сезонного сокращения пассажиропотока.

По словам водителя маршрута №115, один рейс в направлении Озерного охватывает около 20 километров. Расходы на топливо и смазочные материалы выросли настолько, что без повышения расценок перевозки становятся убыточными.

Пассажиры реагируют по-разному. Некоторые считают, что новые цены станут ощутимым ударом по семейному бюджету, особенно для тех, кто ежедневно пользуется транспортом. Другие признают, что с учетом расходов перевозчиков повышение тарифов неизбежно. Для льготников условия остаются без изменений.

По состоянию на 15 декабря стоимость проезда по направлению №115 составляет 25 гривен. Местным жителям рекомендуют пересмотреть семейный бюджет, ведь подорожание проезда в Житомирской области может повлиять на ежемесячные расходы, особенно для семей с детьми или ежедневно ездящих на работу людей.

Для сравнения, на других пригородных маршрутах перевозчиков региона повышение стоимости перевозок происходило раньше и среднее повышение колебалось от 1,5 до 4 гривен в зависимости от длины маршрута и объемов пассажиропотока. Эксперты отмечают, что такая корректировка тарифов является общеукраинской практикой из-за роста цен на топливо, электроэнергию и содержание транспортного парка.

Следовательно, жителям Житомирской области следует заранее планировать расходы на транспорт и учитывать новые тарифы при ежедневных поездках во избежание непредвиденных финансовых нагрузок.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Экологическая катастрофа под Житомиром: инспекторы обнаружили гигантскую стихийную свалку площадью более 1000 "квадратов".

Также Politeka сообщала, впервые на Житомирщине: школьники присягнули стать "Омбудсманами" и защищать права детей.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Житомире: платить придется по-другому, что изменилось.