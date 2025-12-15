Новый график движения поездов в Житомире добавил к путешествиям местных жителей больше удобства, так что рассказываем детали.

Новый график движения поездов в Житомире начал действовать с 14 декабря 2025 г. и предусматривает запуск дополнительных региональных, пригородных и городских маршрутов, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале "Укрзализныци", одним из главных изменений стало введение нового сообщения, которое должно облегчить путешествия между нашим облцентром, столицей и северными регионами страны.

Новый график движения поездов в Житомире предусматривает курсирование дополнительного регионального рейса по маршруту Житомир-Киев-Конотоп. В железнодорожной компании отметили, что расширение сети региональных маршрутов является частью стратегии развития пассажирских перевозок.

По словам перевозчика, именно такие рейсы позволяют соединить крупные города с регионами без пересадок и более комфортными условиями в пути.

В компании объяснили, что новый график движения поездов в Житомире направлен на повышение мобильности пассажиров и лучшую интеграцию некоторых маршрутов с общей железнодорожной сетью.

С 14 декабря пассажирский состав нашего облцентра отправляется в 6:43, в столицу прибывает в 09:03 и продолжает движение после короткой остановки до 09:10, а на конечную станцию ​​Конотоп он доезжает в 12:32.

В обратном направлении состав отправляется из Конотопа в 14:00, в Киеве находится с 17:33 до 17:42 и прибывает в конечный в 19:55.

Кроме этого, в "Укрзализныце" сообщили о еще одном важном новшестве. Впервые за последние три года восстанавливается полноценное движение по кольцу Киевской городской электрички.

