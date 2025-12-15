С 14 декабря вступил в силу новый график движения поездов из Харькова, существенно расширивший возможности для путешествий.

Новый график движения поездов из Харькова ввела "Укрзализныця" на важных направлениях, по которым путешествуют украинцы, сообщает Politek.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

С 14 декабря вступил в силу новый график движения поездов из Харькова, существенно расширивший возможности для международных путешествий. Новое расписание предусматривает ряд удобных маршрутов, позволяющих добраться до отдаленных стран Европы только с одной комфортной пересадкой, а также удобно вернуться в Украину.

В рамках обновления "Укрзализныця" увеличила количество международных направлений с 11 до 17. Это позволило пассажирам из разных регионов страны получить лучшие сообщения с городами Центральной и Западной Европы.

Одним из ключевых маршрутов нового графика стало железнодорожное сообщение между Слобожанщиной и Европейским Союзом. Экспресс №63/64 «Оберіг» Харьков – Киев – Перемышль играет важную роль в обеспечении удобного выезда с востока Украины в европейские страны.

В городе Перемышль пассажиры могут осуществить пересадку на ряд поездов европейского сообщения, курсирующих в Германию, Австрию и Чехию.

Согласно расписанию состав №63/64 «Оберіг» ежедневно отправляется из Харькова в 23:50, из Киева — в 08:05, из Львова — в 14:49 и прибывает в Перемышль в 16:59. Уже через час, в 17:54, из Перемышля отправляется EN 417/EC 40417 в направлении Мюнхена, прибывающего к конечной станции в 10:24. Этот маршрут также предусматривает остановки в крупных европейских городах: в Вене он останавливается в 05:25, в Зальцбурге – в 08:30, в Праге – в 07:46.

Кроме этого, дополнительные возможности для путешествий открывает ежедневно курсирующий экспресс №93/94 Харьков — Киев — Холм. Отправление происходит в 16:56, из Киева - в 23:57, а прибытие в Холм запланировано на 10:47.

Таким образом, обновленный график движения пассажирских поездов значительно расширил международное железнодорожное сообщение.

