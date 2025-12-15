Новый график движения поездов из Харькова ввела "Укрзализныця" на важных направлениях, по которым путешествуют украинцы, сообщает Politek.net.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.
С 14 декабря вступил в силу новый график движения поездов из Харькова, существенно расширивший возможности для международных путешествий. Новое расписание предусматривает ряд удобных маршрутов, позволяющих добраться до отдаленных стран Европы только с одной комфортной пересадкой, а также удобно вернуться в Украину.
В рамках обновления "Укрзализныця" увеличила количество международных направлений с 11 до 17. Это позволило пассажирам из разных регионов страны получить лучшие сообщения с городами Центральной и Западной Европы.
Одним из ключевых маршрутов нового графика стало железнодорожное сообщение между Слобожанщиной и Европейским Союзом. Экспресс №63/64 «Оберіг» Харьков – Киев – Перемышль играет важную роль в обеспечении удобного выезда с востока Украины в европейские страны.
В городе Перемышль пассажиры могут осуществить пересадку на ряд поездов европейского сообщения, курсирующих в Германию, Австрию и Чехию.
Согласно расписанию состав №63/64 «Оберіг» ежедневно отправляется из Харькова в 23:50, из Киева — в 08:05, из Львова — в 14:49 и прибывает в Перемышль в 16:59. Уже через час, в 17:54, из Перемышля отправляется EN 417/EC 40417 в направлении Мюнхена, прибывающего к конечной станции в 10:24. Этот маршрут также предусматривает остановки в крупных европейских городах: в Вене он останавливается в 05:25, в Зальцбурге – в 08:30, в Праге – в 07:46.
Кроме этого, дополнительные возможности для путешествий открывает ежедневно курсирующий экспресс №93/94 Харьков — Киев — Холм. Отправление происходит в 16:56, из Киева - в 23:57, а прибытие в Холм запланировано на 10:47.
Таким образом, обновленный график движения пассажирских поездов значительно расширил международное железнодорожное сообщение.
