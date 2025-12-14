Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется от благотворительного фонда "Каритас" в рамках работы важного проекта, пишет Politeka.net.
Об этом идет речь на сайте организации.
Проект направлен на улучшение условий жизни людей, оказавшихся в особо уязвимых жизненных обстоятельствах: одиноких пожилых, немощных и неизлечимо больных, а также внутренне перемещенных украинцев, нуждающихся в постоянной или временной посторонней поддержке.
В рамках инициативы «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому» предусмотрен широкий спектр гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове, среди которых:
- уход за телом тяжелобольных и немощных людей;
- ведение домашнего хозяйства;
- консультации и обучение родственников по основам ухода;
- возможность использования реабилитационного оборудования;
- мониторинг состояния здоровья (контроль уровня глюкозы в крови, измерение артериального давления, обработка ран и пролежней, закапывание глаз и др.).
Отдельной важной частью работы является обеспечение социально незащищенных граждан доступом к необходимым средствам реабилитации и ухода. Среди них:
- ходунки разных типов и модификаций;
- ролаторы с регулировкой высоты сиденья;
- противопролежневые матрасы;
- опорные палки с антискользящим механизмом;
- локтевые костыли с опорой на предплечье, палки-ориентиры;
- сложные регулируемые ходунки;
- прикроватные туалетные стулья;
- насадки на унитаз;
- ступеньки для ванной;
- ванночки для мытья головы лежащим больным;
- инвалидные коляски;
- детские и подростковые паховые костыли;
- ходунки для детей.
Реализация этого проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке Анастасии Школьник и Джима Кингама (фонд КНЕБА).
