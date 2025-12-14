В рамках инициативы предусмотрен широкий спектр гуманитарной помощи пенсионерам в Харькове.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется от благотворительного фонда "Каритас" в рамках работы важного проекта, пишет Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Проект направлен на улучшение условий жизни людей, оказавшихся в особо уязвимых жизненных обстоятельствах: одиноких пожилых, немощных и неизлечимо больных, а также внутренне перемещенных украинцев, нуждающихся в постоянной или временной посторонней поддержке.

В рамках инициативы «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому» предусмотрен широкий спектр гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове, среди которых:

уход за телом тяжелобольных и немощных людей;

ведение домашнего хозяйства;

консультации и обучение родственников по основам ухода;

возможность использования реабилитационного оборудования;

мониторинг состояния здоровья (контроль уровня глюкозы в крови, измерение артериального давления, обработка ран и пролежней, закапывание глаз и др.).

Отдельной важной частью работы является обеспечение социально незащищенных граждан доступом к необходимым средствам реабилитации и ухода. Среди них:

ходунки разных типов и модификаций;

ролаторы с регулировкой высоты сиденья;

противопролежневые матрасы;

опорные палки с антискользящим механизмом;

локтевые костыли с опорой на предплечье, палки-ориентиры;

сложные регулируемые ходунки;

прикроватные туалетные стулья;

насадки на унитаз;

ступеньки для ванной;

ванночки для мытья головы лежащим больным;

инвалидные коляски;

детские и подростковые паховые костыли;

ходунки для детей.

Реализация этого проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке Анастасии Школьник и Джима Кингама (фонд КНЕБА).

