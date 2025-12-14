Жителям рекомендуют заранее учесть графики отключения света в неделю с 15 по 21 декабря в Кировоградской области.

Введены плановые графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Кировоградской области в связи с проведением технических и ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе нескольких поселковых советов региона.

По информации общин, обесточивание коснется ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено.

В населенном пункте Мырне 15 декабря свет будут частично выключать с 09:00 до 17:00 по определенным адресам:

Шевченка, 2, 6-7, 10, 14-15, 17, 19, 21-26, 28-29, 31-36, 38, 40, 42, 44

Молодижна, 5

Степова, 3, 5, 7, 9

Зелена, 32, 57, 59, 61, 63, 65, 67

16 декабря обесточивание запланировано на период с 09:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Олексиивка: улицы Вишнева, 1-7, 9-15, 17-23, 25-26, 30-31, 35, Олексиивська, 7-18, 23-24, 26, 27А, 28-29, 31, 33-35, 45, 5 1-4, 7, 9-12, 14-19, 21-24, 26, 30, 32, Набережна, 1-4, 4А, 5, 7-13, 15-22, 24, 26, 28-31, 34-42, 46, 50 9-11, 13, 18-20, 23-28, 32, 35-36, 38-39, 44, Степова, 1-6, 8, 10, 13, 16-17.

Браиливка, улицы Бузкова, 37, 39, 41, 46, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 74, 82, 92, 94, 96, 100, Степова, 1.

Также отключения состоятся 17 декабря в населенном пункте Искривка - электроснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 15:00 по отдельным адресам:

Ингулецька, 2, 4-8, 10, 13-14, 19-21, 24-25, 62, 64, 66-67, 69, 72С, 74-77, 82-84, 86-88, 88А, 89-97,10

Ингулецькый пер., 1-4, 7-8, 11, 13-14

Квитнева, 54-55, 57-63, 65-66, 68, 70-71, 71а, 72, 74-83, 85-86, 88

Квитневый пер., 2-8, 10-11, 14

Молодижна, 3

Набережный пер., 1-5

Шевченка, 32, 32а, 38, 191а

Шкильный пер., 3-6, 8

18 декабря в населенном пункте Буховецька ограничения продлятся с 9 до 17:00 по адресу:

Набережна, 1-6, 8-15, 17

Центральна, 48А, 48Б, 49А, 51А, 51Б, 52А, 53, 55, 57, 59, 61, 63А, 65, 67, 69, 71, 73

К возможным неудобствам должны подготовиться и жители Петрове — 19 числа в этом населенном пункте будет электричество выключать с 9:00 до 17:00 на улице:

Украинская, 5-10, 12, 20-22

Жителям рекомендуют заранее учесть графики отключения света в неделю с 15 по 21 декабря в Кировоградской области. Энергетики также отмечают, что при необходимости могут быть дополнительно введены аварийные или стабилизационные отключения.

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Кировоградоблэнерго».

Как узнать об отключении:

На сайте «Кировоградоблэнерго»:

Перейдите по ссылке.

В разделе «Информация для клиентов» найдите «Графики ограничений, аварийных и почасовых отключений».

Вы также можете использовать функцию «Поиск отключений по адресу», чтобы найти график для конкретного населенного пункта и адреса.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто из пожилых людей может получить дополнительные деньги.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: что происходит на рынке.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: украинцы могут получить помощь, как это сделать.