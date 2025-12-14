В связи с ремонтными работами будут действовать графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Запорожье, сообщает Politeka.net.
Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго.
Как пояснили в компании, в этот день специалисты будут проводить техническое обслуживание сетей и оборудования. В этой связи часть жителей города временно останется без электроснабжения.
С 09:30 до 15:30, 15 числа (в течение шести часов) свет будут выключаться по ряду указанных адресов:
- Высотна: 1-23, 2-22
- Володымыра Мономаха (Александра Невского): 2-16
- Гончара: 14, 19-37, 32-52
- Политехнична: 3-11, 4-10
- Учительська: 111-117, 112-122
Также в период с 10:00 до 16:00 запланированы дополнительные ремонтные работы 16 числа, в рамках которых будут обесточены отдельные улицы города:
- Аджарська: 17
- Вячеслава Радионова (Новоросийська): 171-201, 201б, 203-221
- Ивана Богуна: 120-128, 139а, 139-145, 145а
- Молочна: 124, 71-87, 71а-87а, 71б, 80-84, 86, 86а, 88-104, 104а
- Мохова: 14-32, 23, 25, 27, 23а
- Хлибна: 102, 130, 132-154, 167, 171-187
- Чаривна: 38б
- проу. Соляный: 2, 4, 6
Кроме того, еще один блок отключений продлится 17 числа с 10:00 до 16:00 по адресам, обнародованным на официальном сайте энергокомпании:
- Айвазовського: 59
- Богдана Ступкы (Третей пятыричкы): 34-40, 41-63, 45/1, 44-50, 54-76, 62
- Друкарська: 1, 7, 102-132, 113-133, 134-152, 135-143
- Електрычна: 245, 245-247, 247, 264-278, 274
- Жытомырська: 116-162, 121-153, 155-177, 164-202
- Зеленого Клыну (Амурська): 123-165, 75-121
- Зернова: 2
- Машынна: 261-279
- Олександра Мурашка (Шышкина): 23–33, 48–72
- Основна: 119-133, 122-140, 142-148
- Тыражна: 28–52
- Товарыська: 1–17, 2–6
- Чаривна: 44, 46, 46а, 46б, 48 (п.1-5), 48 (п.6-10), 50, 52, 48, 52а, 54.
18 декабря свет частично будут выключать с 09:00 до 15:00 по указанным адресам:
- Базова: 11а
- Васыля Шаровського (Полетаева): 1-29, 2-22, 24-50, 31-57, 52-56, 59
- Вийськбуд: 13, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 37є, 37ж, 37з
- Виражна: 1-7, 9, 11-23, 2, 24, 2а, 4-22
- Грызодубовои: 1, 3-29, 2-26
- Лейтенантська: 1, 3, 2-24, 25-33, 26-34, 35, 5, 7-23
- Лозова: 9
- Люботынська (Молодогвардийська ): 1-5, 7, 2-30, 32, 69, 71, 9-35
- Пылыпа Орлыка: 24, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 16а
- Планетна: 5, 12 (Архангельський 23, 28).
Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Запорожье.
Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запорожьеоблэнерго».
