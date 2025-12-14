Следует учесть графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Запорожье.

В связи с ремонтными работами будут действовать графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго.

Как пояснили в компании, в этот день специалисты будут проводить техническое обслуживание сетей и оборудования. В этой связи часть жителей города временно останется без электроснабжения.

С 09:30 до 15:30, 15 числа (в течение шести часов) свет будут выключаться по ряду указанных адресов:

Высотна: 1-23, 2-22

Володымыра Мономаха (Александра Невского): 2-16

Гончара: 14, 19-37, 32-52

Политехнична: 3-11, 4-10

Учительська: 111-117, 112-122

Также в период с 10:00 до 16:00 запланированы дополнительные ремонтные работы 16 числа, в рамках которых будут обесточены отдельные улицы города:

Аджарська: 17

Вячеслава Радионова (Новоросийська): 171-201, 201б, 203-221

Ивана Богуна: 120-128, 139а, 139-145, 145а

Молочна: 124, 71-87, 71а-87а, 71б, 80-84, 86, 86а, 88-104, 104а

Мохова: 14-32, 23, 25, 27, 23а

Хлибна: 102, 130, 132-154, 167, 171-187

Чаривна: 38б

проу. Соляный: 2, 4, 6

Кроме того, еще один блок отключений продлится 17 числа с 10:00 до 16:00 по адресам, обнародованным на официальном сайте энергокомпании:

Айвазовського: 59

Богдана Ступкы (Третей пятыричкы): 34-40, 41-63, 45/1, 44-50, 54-76, 62

Друкарська: 1, 7, 102-132, 113-133, 134-152, 135-143

Електрычна: 245, 245-247, 247, 264-278, 274

Жытомырська: 116-162, 121-153, 155-177, 164-202

Зеленого Клыну (Амурська): 123-165, 75-121

Зернова: 2

Машынна: 261-279

Олександра Мурашка (Шышкина): 23–33, 48–72

Основна: 119-133, 122-140, 142-148

Тыражна: 28–52

Товарыська: 1–17, 2–6

Чаривна: 44, 46, 46а, 46б, 48 (п.1-5), 48 (п.6-10), 50, 52, 48, 52а, 54.

18 декабря свет частично будут выключать с 09:00 до 15:00 по указанным адресам:

Базова: 11а

Васыля Шаровського (Полетаева): 1-29, 2-22, 24-50, 31-57, 52-56, 59

Вийськбуд: 13, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 37є, 37ж, 37з

Виражна: 1-7, 9, 11-23, 2, 24, 2а, 4-22

Грызодубовои: 1, 3-29, 2-26

Лейтенантська: 1, 3, 2-24, 25-33, 26-34, 35, 5, 7-23

Лозова: 9

Люботынська (Молодогвардийська ): 1-5, 7, 2-30, 32, 69, 71, 9-35

Пылыпа Орлыка: 24, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 16а

Планетна: 5, 12 (Архангельський 23, 28).

Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Запорожье.

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запорожьеоблэнерго».

