Денежная помощь ООН в Харьковской области может стать реальной поддержкой для семей.

Денежная помощь от ООН в Харьковской области предоставляется украинцам, отвечающим определенным критериям, однако эксперты призывают быть осторожными, чтобы не попасть на мошеннические схемы, сообщает Politeka.

Получить выплаты могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с подтвержденным статусом за последние шесть месяцев, а также граждане, вернувшиеся из-за границы после вынужденного переезда. Приоритет предоставляется семьям с детьми и людьми старшего возраста, пожилым людям или лицам с инвалидностью.

Кроме социальных критериев, важно экономическое состояние: семья не должна получать помощь от УВКБ ООН последние три месяца, а средний доход на одного члена семьи не превышает 6,3 тысячи гривен.

Для оформления требуются паспорт, ИНН, справка о статусе ВПЛ и IBAN банковского счета главного заявителя. При необходимости добавляются свидетельство о рождении ребенка, документы об опеке и медицинском заключении в случае инвалидности или хронических заболеваний.

Выплаты производятся одним платежом на три месяца на счет главы домохозяйства. Денежные средства можно получить на банковский счет, через Western Union или на цифровой кошелек. При получении через Western Union требуется SMS с контрольным номером (MTCN) и паспорт.

Специалисты советуют избегать мошеннических предложений, которые появляются в соцсетях, поддельных сайтах или с условием оплаты «помощи». Следует проверять информацию на официальных ресурсах, не передавать данные карт посторонним лицам и не переходить по сомнительным ссылкам.

Таким образом, денежная помощь от ООН в Харьковской области может стать реальной поддержкой для соответствующих требований семей при условии соблюдения правил безопасности при оформлении и получении средств.

Источник: epravda.com.ua.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: кто может обратиться за выплатами, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Харькове: на каких вакансиях предлагают от 30 тысяч в месяц.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харьковской области: каких товаров не хватает на рынке.