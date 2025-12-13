Первые выплаты денежной помощи для пенсионеров в Одесской области в размере 6500 грн. уже поступают получателям.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области призвано поддержать украинцев в сложный зимний период, сообщает Politeka.

О первых выплатах проинформировала премьер-министр Юлия Свириденко, отметив, что часть банков еще прорабатывает заявки и продолжает перечислять средства.

По ее данным, на момент объявления уже отправились 323 443 граждан, и эта цифра ежедневно растет. Сама программа денежной помощи в Одесской области ориентирована на несколько категорий, часто сталкивающихся с нехваткой ресурсов и возможностей для самостоятельного обеспечения необходимых потребностей.

Среди получателей, кроме пенсионеров, есть дети на попечении и попечительстве, дети с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа или приемных семьях, а также малыши внутренне перемещенных лиц, получающих помощь на проживание.

Отдельно выделяются дети из малообеспеченных семей, тоже имеющих право на выплаты. Денежная помощь в Одесской области распространяется и на людей с инвалидностью первой группы из числа внутренне перемещенных лиц, а также на одиноких пенсионеров, которым назначена надбавка по уходу.

Доплата в размере 6500 грн должна облегчить повседневные расходы и разрешить закрыть насущные нужды. Власти подчеркивают, что средства направлены, прежде всего, на базовые вещи, без которых трудно поддерживать стабильную повседневную жизнь.

Вырученные деньги можно использовать только на определенные категории товаров. Программа предусматривает, что деньги можно потратить на лекарства, одежду и обувь. После поступления денег на счет срока их использования составляет 6 месяцев.

Подать заявку можно через приложение Действие или непосредственно в отделениях Пенсионного фонда до 17 декабря.

