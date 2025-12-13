В декабре существует ряд возможностей получить денежную помощь в Киевской области, что может стать существенным усилением бюджета для пенсионеров.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области включает несколько направлений поддержки, работающих по разным правилам и имеющих свою специфику, сообщает Politeka.

В декабре денежная помощь для пенсионеров в Киевской области охватывает сразу несколько важных выплат и социальных возможностей, о которых рассказал юрист Михаил Вулах. Среди ключевых возможностей этого месяца являются субсидии, доплаты к пенсии по возрасту, зимние выплаты и поддержка уязвимых категорий.

Относительно субсидии, если человек подал документы до 30 ноября включительно, то средства должны были начислить с 1 ноября. Если подать заявление уже в этом месяце, то начисление будет произведено только с начала этого месяца.

Тем, кто уже получает выплаты, повторно подавать заявления не нужно. По словам Вулаха, все дополнительные выплаты, о которых идет речь далее, не влияют на размер субсидии.

Кроме того, действуют возрастные доплаты к пенсии. Тем, кому исполняется 70 лет, прибавляют 300 грн. Тем, кто достигает 75 – насчитывают 456. А тем, кому исполняется 80 – прибавляют 570.

Еще одна программа – выплата 1 000 гривен. Это так называемая зимняя поддержка. Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года. Оформить все можно через приложение Дію или через Укрпочту.

Тем, кто получает пенсию или социальные выплаты через Укрпочту, средства зачислят автоматически на специальный счет. Если пенсия поступает на счет в банке, а человек не пользуется действием, возможно подача заявки в письменном виде в отделении Укрпочты.

Отдельно действует программа денежной помощи для пенсионеров в Киевской области в размере 6500 человек. Ее получают уязвимые категории населения. Оформить эту соцпомощь можно через Дію или Пенсионный фонд.

