Правительство Украины утвердило программу «Зимняя поддержка», которая предусматривает единовременную денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области позволяет получить финансовую поддержку для приобретения одежды, обуви и лекарственных средств и обеспечивает дополнительные ресурсы во время зимнего периода 2025/26, сообщает Politeka.

Кабмин утвердил, что средства начисляются автоматически для состоящих на учете или по заявлению для лиц, чьи данные нуждаются в уточнении.

Одноразовая денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области в размере 6500 грн предоставляется каждому лицу, отвечающему условиям программы. Данная поддержка включает три категории получателей.

К первой относятся дети на попечении или попечительстве и воспитанники детских домов семейного типа и приемных семей, получающих государственную соцподдержку.

Вторая категория включает детей и взрослых из числа переселенцев с инвалидностью I группы и одиноких пенсионеров, получающих соцпомощь на проживание, а также пенсионеров с размером пенсии до 9444 грн.

Третья категория охватывает малышей из малообеспеченных семей, получающих государственную соцпомощь в соответствии с действующим порядком.

Для большинства получателей начисление производится автоматически. Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предоставляется без дополнительных заявлений, но в случаях некорректных данных, технических проблем или отсутствия автоматической выплаты можно подать заявку до 17 декабря 2025 через «Действие» или территориальные органы ПФУ.

Расходовать полученные средства можно только в магазинах и аптеках с соответствующими MCC-кодами. Со счета нельзя снимать наличные деньги и перечислять другим лицам. Если средства не будут использовать в течение 180 дней, они возвращаются государству.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.