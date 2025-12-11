Подорожание продуктов в Харьковской области заставляет местных жителей тратить больше денег на ту же продовольственную корзину, сообщает Politeka.

Основными факторами роста ценников эксперты называют погодные условия, логистические проблемы и энергетические ограничения, влияющие на хранение и транспортировку товаров.

Специалисты отмечают, что подорожание продуктов в Харьковской области коснулось как овощного, так и фруктового сегментов. Картофель сейчас продается по 9-12 грн за килограмм, а белокочанная капуста стоит 8-10 гривен.

Наиболее ощутимо возросла стоимость огурцов. Она достигла максимального уровня за последние 8 лет и теперь колеблется от 90 до 160 грн., хотя еще неделю назад их продавали по 70-160 грн.

Фрукты стали менее доступными. Яблоки теперь предлагают по 20-40 гривен вместо 20-35, апельсины продаются по 65-135, а бананы по 52-70. Такие изменения влияют на формирование ежедневного рациона украинских семей и заставляют просматривать привычное меню, чтобы сохранить баланс расходов.

Фермеры и торговцы объясняют подорожание продуктов в Харьковской области ростом затрат на энергетические ресурсы и сложностью хранения продукции в условиях регулярных отключений света, которые становятся критическими для охлаждаемых товаров.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупреждает, что рост может достигнуть 30%, особенно в сегменте молочной продукции и мяса, нуждающихся в постоянном поддержании температурного режима.

Подобные колебания заставляют потребителей планировать закупки заранее и обращать внимание на сезонные скидки, чтобы минимизировать финансовое давление на семейный бюджет.

