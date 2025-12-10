Работа для пенсионеров в Кривом Роге может быть разной.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге представлена ​​несколькими компаниями, предлагающими официальное трудоустройство и стабильную оплату, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Среди них - "Фокстрот", "СервисРестГруп" и "DriveMe". В сети магазинов техники «Фокстрот», более тридцати лет работающей в Украине, открыта вакансия уборщицы служебных помещений. Предлагают заработок 9000 гривен, график 5/2, корпоративную одежду, скидки на товары, бонусы от партнеров и участие в мероприятиях. Основные задачи – поддержание чистоты торгового зала и чистоплотность служебных комнат.

«СервисРестГруп», предприятие общепита, ищет грузчика с оплатой от 9 000 до 10 000 гривен. Среди требований – внимательность, пунктуальность, желание учиться. Обязанности включают погрузку, разгрузку, сортировку продукции, подготовку товаров к отправке, а также поддержание порядка на складе. Важна готовность работать в команде и развиваться.

Компания DriveMe, официальный партнер международного сервиса Uklon, предлагает вакансию водителя с оплатой 25 000–30 000 гривен, где можно получать до 65% от кассы. Дополнительно предусмотрены премии, удобный график, автомобиль в надлежащем техническом состоянии и полная поддержка во время работы. Для кандидатов нужны права категории B, опыт вождения от девяти месяцев, аккуратность и вежливость.

Таким образом, работа для пенсионеров в Кривом Роге может быть разной: от уборки в крупной торговой сети до деятельности в сфере логистики или транспорта.

