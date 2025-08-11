На днях Минцифры сообщили о запуске нововведения, чтобы легче получать выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области.

Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области теперь можно будет получить удобнее из-за новшеств для украинцев, сообщает Politeka.

Об этом подробно рассказал Юридический советчик для ВПЛ.

Министерство цифровой трансформации объявило о запуске Дія.Картки — нового онлайн-инструмента, позволяющего получать все государственные выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области на один счет.

Теперь не нужно открывать отдельную карточку для каждой программы социальной помощи — на одном счете можно будет получать средства по разным направлениям, в частности: єПідтримка, єМалятко, єКнига, Пакунок школяра и другие.

Картка является цифровым мультисчетом, который можно активировать через партнерский банк в приложении без необходимости личного посещения отделения.

Счет можно использовать для:

получение целевых государственных выплат для ВПЛ в Днепропетровской области по отдельным программам;

поступление нецелевых выплат, таких как социальная поддержка, пенсия, пособие внутренне перемещенным лицам, денежная помощь по безработице, доход от военных облигаций;

хранение собственных средств с возможностью свободного использования.

Кто может оформить

Услуга доступна всем совершеннолетним гражданам Украины, имеющим регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Регистрация осуществляется через приложение Дія, подтверждение через банк-партнер. Если банк предлагает пластиковые носители, то можно заказать и физический вариант.

Соцвыплаты, доступные сейчас

Программа єКнига — для украинцев, которым исполнилось 18 лет после 1 января 2024 и не позднее дня достижения 19 лет. Она составляет 908,40 грн.

Программа Ветеранський спорт — до 1500 гривен в квартал для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны. Средства могут быть потрачены в пределах квартала на оплату занятий в спортзалах или приобретение спортивных товаров.

Новые программы, в частности Пакунок школяра и єМалятко, будут добавлены в ближайшее время.

