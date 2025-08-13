Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области остается важной поддержкой для тех, кто вынужден был покинуть свой дом.

Государство установило четкие правила, по которым можно оформить денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области , сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области назначается тем, кто имеет официальный статус внутренне перемещенного лица, согласно распоряжению Кабмина.

Получить государственную поддержку могут те, кто выехал с находящихся в оккупации территорий или из районов, где продолжаются боевые действия. Также на выплаты имеют право люди, чьи дома были разрушены или непригодны для жизни в результате обстрелов. В таком случае в пакет документов добавляется подтверждение о повреждении жилья.

Размер ежемесячной денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области от государства составляет 2000 гривен для взрослого человека и 3000 гривен для ребенка или лица с инвалидностью. Кроме того, еще летом 2023 года начали действовать постановления №709 и №789, уточнившие условия начисления.

Теперь выплаты предоставляются на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев, но только для социально уязвимых категорий, среди которых малообеспеченные, многодетные семьи и лица с инвалидностью.

При принятии решения учитывается имущественное и финансовое состояние заявителя. Дети, родившиеся после перемещения, автоматически получают право на поддержку. С ноября 2023 деньги перечисляют не отдельно каждому члену семьи, а на всю семью.

Благодаря обновленным правилам оформления статуса внутренне перемещенного лица, жители региона могут быстрее получать необходимые документы, а значит, и доступ к выплатам.

Последние новости Украины:

