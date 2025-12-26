Викликає дефіцит продуктів в Одесі, нехватка сировини, а не ціна електроенергії та неврожайність.

Дефіцит продуктів в Одесі може спостерігатись на популярний товар, який українців використовують для приготування їжі, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили, з чим виникли проблеми.

Аналітики допускають подальше зростання цін на соняшникову олію на рівні 10–15%. Серед ключових факторів подорожчання вони називають масові відключення електроенергії та загальне підвищення собівартості виробництва, що вже відображається на ринковій ситуації. На тлі цих процесів спостерігається зміна споживчої поведінки — частина населення почала закуповувати соняшникову олію наперед, побоюючись можливого дефіциту та різкого зростання вартості.

Окремо фермери вказують на ризики, пов’язані з прогнозованим скороченням врожаю соняшнику у 2025 році. За їхніми оцінками, зменшення обсягів сировини може призвести до обмеження пропозиції соняшникової олії на внутрішньому ринку, зокрема в Одесі. Це, своєю чергою, здатне посилити ціновий тиск і вплинути на доступність продукції для споживачів.

«Ми виробляємо 10-15 разів більше олії, ніж споживаємо. Для внутрішнього ринку буде достатньо. Вона в широкому асортименті і доступна всім верствам населення. Це, можливо, один із небагатьох продуктів, який демонструє стабільність ціни», — розповів Степан Капшук.

Водночас експерти олійної галузі не поділяють занепокоєння фермерів і зазначають, що ризиків дефіциту продукції наразі немає. За їхніми оцінками, Україна щороку виробляє близько 5,5 мільйона тонн олії, тоді як обсяги внутрішнього споживання становлять не більше ніж 500 тисяч тонн, що забезпечує значний запас пропозиції на ринку.

Разом із тим для виробників залишається актуальним питання стабільного електропостачання. Переробні підприємства потребують безперервної роботи, а зупинка виробничих процесів призводить до додаткових витрат і технологічних ризиків.

Хоча більшість заводів обладнані генераторами для роботи в аварійних умовах, повноцінне виробництво олії виключно за рахунок альтернативних джерел енергії є економічно недоцільним. Попри це, основний тиск на ціну спричиняє саме вартість сировини, а не електроенергії.

Джерело: AgroReview.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.