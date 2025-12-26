Вызывает дефицит продуктов в Одессе, нехватка сырья, а не цена электроэнергия и неурожайность.

Дефицит продуктов в Одессе может наблюдаться на популярный товар, используемый украинцами для приготовления пищи, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли, с чем возникли проблемы.

Аналитики допускают дальнейший рост цен на подсолнечное масло на уровне 10–15%. Среди ключевых факторов удорожания они называют массовые отключения электроэнергии и всеобщее повышение себестоимости производства, что уже отражается на рыночной ситуации. На фоне этих процессов наблюдается изменение потребительского поведения – часть населения начала закупать подсолнечное масло вперед, опасаясь возможного дефицита и резкого роста стоимости.

Отдельно фермеры указывают на риски, связанные с прогнозируемым сокращением урожая подсолнечника в 2025 году. По их оценкам, уменьшение объемов сырья может привести к ограничению предложения подсолнечного масла на внутреннем рынке, в частности, в Одессе. Это в свою очередь способно усилить ценовое давление и повлиять на доступность продукции для потребителей.

«Мы производим в 10-15 раз больше, чем потребляем. Для внутреннего рынка будет достаточно. Она в широком ассортименте и доступна всем слоям населения. Это, возможно, один из немногих продуктов, демонстрирующих стабильность цены», — рассказал Степан Капшук.

В то же время эксперты не разделяют обеспокоенность фермеров и отмечают, что рисков дефицита продукции пока нет. По их оценкам, Украина ежегодно производит около 5,5 миллиона тонн масла, в то время как объемы внутреннего потребления составляют не более 500 тысяч тонн, что обеспечивает значительный запас предложения на рынке.

Вместе с тем, для производителей остается актуальным вопрос стабильного электроснабжения. Перерабатывающие предприятия нуждаются в непрерывной работе, а остановка производственных процессов приводит к дополнительным затратам и технологическим рискам.

Хотя большинство заводов оборудованы генераторами для работы в аварийных условиях, полноценное производство исключительно за счет альтернативных источников энергии экономически нецелесообразно. Несмотря на это, основное давление на цену оказывает именно стоимость сырья, а не электроэнергии.

Источник: AgroReview.

