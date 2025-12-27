Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області забезпечує адресну підтримку переселенців і сприяє ефективному використанню ресурсів.

У Сумській області стартувала ініціатива, що передбачає гуманітарна допомога для ВПО, повідомляє Politeka.

Програму організовує Римо-Католицька Церква Конотопа, яка розповсюджує продуктові набори серед внутрішньо переміщених осіб.

Наразі триває прийом заяв від переселенців, тимчасово проживаючих у межах Конотопської громади. Проєкт орієнтований на соціально вразливі категорії — матері-одиначки, багатодітні сім’ї, людей з інвалідністю та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Особлива увага приділяється пункту «опис життєвої ситуації» у анкеті. Надані відомості допомагають визначити черговість отримання продуктів і забезпечити справедливий розподіл серед найбільш потребуючих.

Отримати безкоштовні набори можна виключно особисто, надсилання поштою не передбачено. Участь доступна лише мешканцям Конотопської громади.

Щоб долучитися до програми, потрібно заповнити онлайн-форму за посиланням, а видача продуктів відбувається за адресою: вулиця Клубна, 72а. Працівники Церкви контролюють реєстрацію, перевіряють списки та консультують відвідувачів.

Ініціатива продовжує працювати, допомагаючи переселенцям отримувати стабільну підтримку та базові продукти навіть у складних умовах.

Крім того, в області також можна отримати грошову допомогу. Уряд передбачив, що виплата для більшості нараховується автоматично, а заяву потрібно подавати лише в окремих випадках.

